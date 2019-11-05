Минск, , 15:17 — REGNUM «Что касается итогов января-сентября текущего года, то нельзя сказать, что ситуация в экономике устраивает правительство», — заявил 5 ноября белорусский премьер-министр Сергей Румас.

Он отметил, что осталось мало времени для задействования резервов, которые по каким-либо причинам не были использованы в текущем 2019 году. Румас указал руководителям госорганов на «меры дисциплинарного воздействия» за эффективность их работы.

Румас указал на рост экономики при сохранении макроэкономической сбалансированности. Инфляция удерживается, сальдо внешней торговли товарами и услугами положительное (более $520 млн), чистая продажа валюты населением составила $638 млн, а субъектами хозяйствования — $719 млн. Растут срочные рублевые депозиты населения и его реальные денежные доходы. Республиканский бюджет исполняется, правительство обслуживает свои долги в иностранной валюте, растут ЗВР.

При этом, как сообщила пресс-служба правительства, не выполнены важнейшие параметры по росту производительности труда и экспорту, отстаёт от прогноза и темп роста ВВП. Снижение промышленного производства негативно сказалось на показателях транспортных услуг и оптового товарооборота.

«Очевидно, что замедление темпов роста ВВП обусловлено отрицательной динамикой в ключевых отраслях экономики. Замедляются темпы роста промышленности. За 9 месяцев объем промышленного производства составил 100,7%, не решается системная проблема — отсутствие оборотных средств», — констатировал Румас. Совмин Белоруссии обеспокоен растущим импортом продовольствия. Так, импорт кондитерских изделий в стоимостном выражении увеличился на 15%, шоколадных изделий — на 30%, пшеничной муки — в 2 раза, пива — на 19%, воды (включая минеральную и газированную) — на 6%.«Во внешней торговле товарами у нас продолжает проявляться дисбаланс: при спаде собственных продаж наращиваем импорт», — заявил Румас. Он напомнил руководителям госорганов о персональной ответственности не только за своевременное завершение всех важнейших инвестпроектов, но и обеспечение их эффективной работы, выхода на проектную мощность.Читайте также: Лукашенко утвердил прогноз развития экономики Белоруссии в 2020 году