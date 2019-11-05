Москва, , 15:12 — REGNUM Тот факт, что в правительстве РФ считают, что с введением новых норм НДС правительственный бюджет получит существенную прибавку в виде новых налогов, уже неоднократно обсуждался на страницах российских СМИ ещё в 2018 году. Да, надо признать, что увеличение нормы НДС, естественно, приводит к увеличению налоговых отчислений, и в этом правительство и Минфин видят для себя благо, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

«Да, благо по собираемости налогов в государственную казну отрицать крайне трудно, тем более если находиться в правительстве страны. В стране не так чтобы что-то работает, рост экономики у нулевой отметки, но собираемость налогов повысилась.

Тут, говоря о собираемости налогов, надо признать, что у правительства и Минфина, судя по всему, нет задачи заниматься экономикой и развитием российского производства, а есть задача наполнять бюджет всеми доступными способами, что, конечно, входит в их компетенцию.

Но если посмотреть на эту проблему шире, то, наверное, вопрос собираемости налогов можно было бы решать не только методом увеличения налогового бремени, но и посредством увеличения поголовья налогоплательщиков. Но пока процесс иной.

Особое внимание следует обратить и на бизнес, государству необходимо в первую очередь создавать условия для развития малого и среднего бизнеса, оказывать поддержку всеми способами. Это поможет увеличить количество действующих субъектов, что приведёт к увеличению объемов взимаемых в казну налогов.

Однако налоги с бизнеса собираются, а поддержка не оказывается. Как обычно, всё сводится к увеличению надоев путём количества доек, а не за счёт увеличения самого поголовья всего доимого стада. Не удивительно.

В стране давно идёт игра между бизнесом и властью. Власть пытается собирать налоги, а сам по себе бизнес всеми мыслимыми и не мыслимыми способами стремится эти налоги хоть как-то, да недоплатить. Вопрос с НДС очень хорошо характеризует эту картину.

Там, где есть что считать, и там, где есть возможность хоть что-то увеличить, причём в «белом пространстве», там и происходят все налоговые увеличения. Ведь не даром из исследования Росфинмониторинга утекли в СМИ данные о том, что уже около 47−57% россиян совершенно не против «серой экономики» и заработных плат «в конвертах».

Так, те 2 трлн рублей налоговых сборов от увеличения НДС — хорошо, но всё идёт к тому, что государство само подталкивает россиян к всё разрастающейся «теневой экономике». А хорошо это или плохо, покажет время», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, рост ставки НДС в 2019 году позволит получить бюджету РФ рекордные дополнительные доходы в размере более двух триллионов рублей, говорится в прогнозе Минфина для проекта федерального бюджета на 2020−2022 гг.

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