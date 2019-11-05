Ростов-на-Дону, , 15:09 — REGNUM В Ростове-на-Дону закрыт ресторан сети «Пироги Кучкова», расположенный на пересечении проспекта Будённовского и улицы Пушкинской. Соответствующее объявление размещено на витрине здания, где он располагался.

Как пишет издание «Блокнот Ростов», в настоящее время продолжают работу две точки продаж.

ИА REGNUM ранее сообщало, что ранее был закрыт ресторан сети «Пироги Кучкова», расположенный на пересечении переулка Крепостного и улицы Большая Садовая. При этом донской губернатор Василий Голубев призывал городские власти «не раздербанить бизнес».

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