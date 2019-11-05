Киев, , 15:21 — REGNUM Правительство Украины заложило в госбюджет на следующий год объем субсидий для населения в размере 48 млрд гривен.

Украинская Гривна

Об этом было заявлено в ходе презентации главного финансового документа страны сегодня, 5 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Хотя сумма на субсидии значительно меньше, чем в нынешнем году (на 2019 г. заложено 55 млрд грн), власти страны уверяют, что все нуждающимся денег хватит.

«Я хотела бы успокоить украинцев… Мы понимаем важность программы субсудий. В отопительные сезон людям необходим такой вид помощи… Субсидий хватит», — заявила, в частности, министр социальной политики Юлия Соколовская.

Чиновник утверждает, что новое правительство не меняло никаких критериев для получения субсидий, и что размер материальной помощи от государства в основном зависит от доходов людей.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре кабмин Украины изменил формулу для начисления субсидий — в частности, размер базовой нормы платы за услуги ЖКХ для получателей субсидий с 1 мая 2020 г. вырастет с 15% до 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

Также в октябре Верховная рада принялазакон «О верификации и мониторинге государственных выплат», который, как считают власти, даст возможность «урегулировать» все социальные выплаты в стране, включая и субсидии.

За последние годы цены на энергоносители и услуги ЖКХ на Украине увеличились в среднем в 6−10 раз.