Тверь, , 15:06 — REGNUM На 1,2 млрд рублей увеличились налоговые и неналоговые поступления в бюджет Тверской области за девять месяцев 2019 года — по сравнению с показателями 2018 года. Исполнение регионального бюджета было рассмотрено 5 ноября на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Заседание правительства Тверской области Пресс-служба правительства Тверской области

«Сбалансированная политика нашего региона позволяет нам рассчитывать на укрепление экономического роста. На сегодняшний день мы видим, что показатели бюджета у нас укрепляются. Сегодня мы можем говорить о модернизации инфраструктуры, исполнении социальных обязательств. Бюджет — это индикатор реализации поставленных задач и выполнение наших намеченных планов. Выводы по текущей ситуации необходимо будет учесть при исполнении бюджета на 2020 год», — сказал Игорь Руденя.

Как отмечалось, за девять месяцев 2019 года доходная часть бюджета Тверской области исполнена в сумме 44 млрд 723 млн рублей, что составляет 68% от годового плана, расходная — 40 млрд 256 млн рублей — 58% от годового плана. По итогам января — сентября объемы поступлений в бюджет по сравнению с тем же периодом 2018 года выросли на 1 млрд 257 млн рублей. Исполнение налоговых и неналоговых доходов составило 34 млрд 653 млн рублей — 73,5% от плановых годовых назначений.

Бюджетные поступления преимущественно направляются на решение ключевых вопросов в здравоохранении, социальной защите, на поддержку материнства и детства, предпринимательства, дорожное строительство, сельское хозяйство, ЖКХ. Особое внимание губернатор обратил на использование средств, которые выделены на реализацию национальных проектов в регионе, поручив региональным минфину и минэкономразвития мониторить ситуацию.

«Обращаю особое внимание на активизацию процессов отраслей: строительство, здравоохранение, ЖКХ, дорожное хозяйство, промышленность — всё должно быть сделано вовремя и качественно», — подчеркнул Руденя.

Также в числе основных направлений расходов бюджета были названы поддержка муниципальных образований и обслуживание государственного долга Тверской области. Как отмечалось, за январь-сентябрь текущего года расходы на обслуживание госдолга Тверской области сократились более чем в три раза.