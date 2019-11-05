Москва, , 15:04 — REGNUM Курс на выход из Парижского соглашения по климату, налагающего на его участников обязательство по сокращению углеводородных выбросов, был провозглашен Дональдом Трампом еще в 2017 году. Как видно, президент США любые обязательства своей страны считает излишними, а договоры, их содержащие — невыгодными. заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«Такое чувство, что Трамп вознамерился за свой первый президентский срок расторгнуть все международные договоры, подписанные до него, и подойти к следующим выборам в ситуации торга по всем направлениям. Дескать, «коней на переправе не меняют», согласно русской пословице.

В частности, Трамп утверждает, что взятые в рамках соглашения обязательства стали «драконовским финансовым и экономическим бременем», которое несут США. Выход из Парижского соглашения был частью его предвыборных обещаний.

Нефтяное, газовое и угольное лобби сильны в США, и нынешний президент полагает эти отрасли одной из основ американского могущества. И это слишком консервативно в XXI веке.

По счастью, американская политическая система имеет механизмы защиты против неудачных решений своих президентов — не на следующих, то в крайне случае после второго президентского срока в Белый дом придет другая администрация и скорректирует политический курс», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, США инициировали процедуру выхода из Парижского соглашения по климату, заявил 4 ноября госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.

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