Москва, , 15:03 — REGNUM В преддверии комиссии Министерства здравоохранения по высокозатратным лекарствам фармацевтическая компания «Рош» заявила о готовности снизить цену на свой препарат эмицизумаб («Гемлибра») в случае его включения в программу «12 высокозатратных нозологий». В случае положительного решения Минздрава, «Рош» гарантирует регистрацию цены на эмицизумаб по 1599,05 руб. за 1 мг. Как заявляют в компании, это на 23% ниже минимальной цены на эмицизумаб в мире и на 72% ниже минимальной цены на препарат в референтных странах.

Эмицизумаб называется одним из ключевых факторов 10% мирового роста продаж компании «Рош» в 2019 году. По данным отчёта Institute for Clinical and Economic Review, годовой курс терапии стоит около 500 тысяч долларов, и пока он входит в списки самых дорогих препаратов за курс терапии, зарегистрированных в России.

Препарат применяется при гемофилии — низкой свертываемости крови. Препарат зарегистрирован на две группы пациентов: в 90 странах для применения при гемофилии А с ингибиторами и почти в 60 странах — при гемофилии А без ингибиторов, которых в десятки раз больше по количеству. Интересно, что в России препарат зарегистрирован на меньшее число пациентов (с ингибиторами). По действующему закону, после включения в список высокозатратных препаратов компания может расширить его применение и на другую группу пациентов, что может привести к значительному увеличению бюджета госпрограммы.

Повлияют ли данные о безопасности препарата или новости о ценовом предложении на финальное решение, неизвестно. Министерство здравоохранения РФ опубликовало результаты рассмотрения предложений по включению в перечни лекарственных препаратов на 2021 год. Комиссия под руководством директора департамента Елены Максимкиной предварительно одобрила для рассмотрения 11 новых позиций, включая эмицизумаб.