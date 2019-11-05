Вильнюс, , 15:10 — REGNUM В октябре 2019 года реализация новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Литве выросла на 38,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на данные государственного предприятия «Регитра» сообщает портал AutoTyrimai.

Всего на литовском авторынке в октябре 2019 года было реализовано 4347 экземпляров новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Стоит отметить, что за это время продажи легковых машин выросли на 45,7% (2103 ед.), а вот реализация коммерческих авто, наоборот, сократилась в октябре на 22%, до 244 экземпляров.

Самыми популярными марками на литовском авторынке в октябре 2019 года стали Fiat (продано 1492 автомобиля), Toyota (528 ед.) и Volkswagen (499 ед.).

В рейтинге премиальных марок первое место занимает BMW. Реализация автомобилей этого бренда в октябре составила 86 экземпляров.

Список самых популярных моделей легковых авто за отчетный период возглавил Fiat 500 (817 ед.), а среди коммерческих автомобилей первенство у Renault Master (36 ед.).

Напомним, в октябре на литовском авторынке появились в продаже модели Audi Q3 Sportback, KIA XCeed и Skoda Kamiq.

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