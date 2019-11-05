Ярославль, , 15:02 — REGNUM ПАО «Славнефть-ЯНОС» названо крупнейшим налогоплательщиком Ярославской области (объём платежей более 1,7 млрд руб.) Это следует из информации издания «КоммерсантЪ», опубликовавшего карту «Самые платежеспособные — 2019».

Оценка «Коммерсанта» основана на базе финансовой отчётности компаний, которая подлежит раскрытию. Корреспонденту ИА REGNUM не удалось выяснить, кто ещё, кроме ПАО «Славнефть-ЯНОС», входит в число крупнейших бюджетообразующих предприятий региона. Такую информацию не смогли предоставить ни в правительстве Ярославской области, ни в Ярославской областной думе, ни в УФНС по региону.

Известно, что одним из основных источников поступлений в региональный бюджет является налог на прибыль. В пресс-службе ПАО «Славнефть-ЯНОС» сообщили, что сумма налога на прибыль, указанная «Коммерсантом», близка к фактической и составляет более 50% всех отчислений предприятия в консолидированный бюджет области.

Львиная доля налогов и других обязательных платежей ПАО «Славнефть-ЯНОС» уходит в федеральный бюджет. Наиболее объёмные платежи предприятия составляет акциз на нефтепродукты, часть которого затем возвращается в область. При этом предприятие не располагает информацией о сумме акцизов, фактически поступивших в бюджет Ярославской области.

Интерактивная карта самых платежеспособных предприятий по регионам публикуется второй раз, впервые она была составлена на основании данных 2015 года. Интересно, что за прошедшее время в каждом втором регионе (в 46 из 85) наблюдается смена лидеров. Самыми прибыльными при этом остаются представители таких отраслей как добыча, хранение, транспортировка по трубопроводам нефти и газа, производство нефтепродуктов, торговля топливом, оказание сопутствующих услуг; а также добыча железных руд открытым способом и производство бумаги, картона, целлюлозы, производство удобрений и азотных соединений.

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