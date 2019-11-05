Ростов-на-Дону, 5 ноября 2019, 15:02 — REGNUM Типографии «Крестьянин» (Ростовская область) разрешено продолжить работу. Мясниковский районный суд удовлетворил повторное ходатайство руководства предприятия. Об этом на своей странице в соцсети сообщила генеральный директор издательского дома «Крестьянин» Ирина Самохина.
По её словам, в настоящее время ожидается выдача постановления суда.
ИА REGNUM ранее сообщало, что работа типографии была приостановлена на 30 суток из-за нарушения «санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений».
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