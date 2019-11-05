Нижний Новгород, , 14:59 — REGNUM По состоянию на 1 ноября 2019 года госдолг Нижегородской области составил 65,234 млрд рублей. Правительство региона отмечает, что с начала года долг снизился на 9,8 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В то же время в течение месяца сумма долговых обязательств области выросла на 4,39 млрд рублей или на 7,2%.

В структуре задолженности наблюдается рост объёма бюджетных кредитов, а также снижение суммы государственных ценных бумаг и госгарантий.

Так, в течение месяца сумма средств, привлечённых от других бюджетов бюджетной системы РФ, выросла на 6,191 млрд рублей или на 31% и составила 26,148 млрд рублей. При этом сумма государственных ценных бумаг, выпущенных регионом, сократилась на 1,8 млрд рублей или на 4,4% и составила 39,8 млрд рублей.

Объём госгарантий также снижен на 1,463 млн рублей или на 0,7% — до 186,33 млн рублей.

Доля бюджетных кредитов в структуре госдолга составляет 40,1%, государственные бумаги — 59,6%, госгарантии — 0,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента коммерческие кредиты в структуре долговых обязательств Нижегородской области отсутствуют. Однако в течение недели с 18 октября нижегородский минфин объявил 27 аукционов, в рамках которых планировал привлечь 33 млрд рублей. По 21 конкурентной процедуре выбран победитель — им стал Сбербанк. Регион может получить 21 млрд рублей, заплатив дополнительно 668 млн рублей за пользование средствами.