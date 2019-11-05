Пекин, , 14:51 — REGNUM В Китае опережающими темпами продолжается совершенствование транспортной инфраструктуры Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), сообщает 5 ноября Синьхуа со ссылкой на местную железнодорожную компанию.

Резко возрос пассажиропоток: за первые десять месяцев 2019 года в регионе по железным дорогам совершено более 38 млн пассажиропоездок, что существенно превысило аналогичные прошлогодние показатели. Отмечается, что расширяются возможности туристического использования Синьцзяна как важнейшего маршрута путешествий и экскурсий. Количество туристов с января по сентябрь нынешнего 2019 года увеличилось на 41% к прошлогоднему, превысив 180 млн человек.

В связи с этим железнодорожниками Синьцзяна принимаются меры по увеличению скорости движения пассажирских поездов и повышению качества обслуживания.