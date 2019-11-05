Оренбург, , 14:49 — REGNUM В Оренбургской области индекс качества городской среды областного центра составил 166, оставшись по этому показателю позади таких городов региона, как Гай (индекс — 174) и Бузулук (индекс — 172). По данным Минстроя РФ, городская среда считается благоприятной при показателе более 180 баллов.

Самый низкий индекс качества городской среды у Абдулино — 123. Критично выглядит ситуация с состоянием жилья и прилегающего пространства улично-дорожной сетью, озеленением, общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктурой. Вместе с тем общегородское пространство Абудлино признано комфортным.

Между тем в городе Гай, который набрал в регионе максимальный индекс, тоже не все гладко. Больше половины от максимального количества баллов набрано в сфере жилья и прилегающей территории, улично-дорожной сети и общегородского пространства — от 38 до 49 баллов. Низкие показатели набрали такие сферы, как озеленение, а также общественно-деловая и социальная-досуговая инфраструктура.

В столице региона — Оренбурге — на высоком уровне ситуация с жильем и прилегающей территорий, а также с развитой социально-досуговой инфраструктурой.

Средний индекс качества городской среды в Оренбургской области составил 166 баллов из 360 возможных.

Добавим, Минстрой России опубликовал первый индекс качества городской среды. Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко подчеркнул, что индекс представляет собой инструмент мониторинга состояния города и не является рейтингом.

Методика включает 36 индикаторов. Города могли набрать максимум 360 баллов. Соответственно, в городах, набравших более 180 баллов — городская среда считается благоприятной, отметил глава Минстроя РФ Владимир Якушев.