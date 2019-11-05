Вильнюс, , 14:46 — REGNUM Компания Klaipėdos nafta, которая управляет плавучим терминалом сжиженного природного газа в Клайпеде, приняла решение под гарантии правительства одолжить у Северного инвестиционного банка 135,5 млн евро, которые будут потрачены на аренду терминала у норвежской Hoegh LNG до 2024 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Такое решение приняло правление компании.

Кредит будут возвращать до 2044 года. Таким образом в компании хотят снизить ежегодные расходы на терминал, но растянуть их по времени. После 2024 года, когда договор об аренде завершится, терминал либо выкупят, либо купят «другое судно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва арендует СПГ-терминал у Hoegh LNG, а строительство заказывала ради избавления от «энергетической зависимости» от Газпрома. СПГ-терминал заказали с расчётом использования всеми тремя странами Прибалтики, однако Латвия и Эстония не стали покупать дорогой газ из литовского СПГ-терминала, предпочитая дешевле из России.