Минск, , 14:41 — REGNUM Совмин Белоруссии на заседании 5 ноября рассмотрел итоги работы белорусской экономики и своей собственной работы, констатировав невыполнение важнейших параметров официального прогноза. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Премьер-министр Сергей Румас поручил докладчикам обозначить чёткие меры по выходу на обещанные параметры, уделить особое внимание вопросам сокращения затрат в подчинённых организациях и мерах по обеспечению роста производительности труда. Румас подчеркнул: cовмин требует предметно разобраться с низкой зарплатой на предприятиях. С предприятиями, где зарплата была ниже 400 белорусских рублей (чуть менее $200 в эквиваленте), уже практически разобрались, сообщил Румас. Осталось 9 организаций, не решивших эту проблему. Следующий этап — разобраться с предприятиями, где средняя зарплата ниже 500 (чуть менее $250 в эквиваленте).«Лимит на уговоры предметно разобраться с каждой такой организацией уже исчерпан, поэтому сегодняшний разговор на эту тему — последнее предупреждение. Мы договорились, что, если не будет подвижек, правительство по итогам года внесёт главе государства предложения об освобождении от занимаемых должностей ответственных лиц», — заявил председатель правительства Белоруссии.

Он потребовал устранить разрыв между темпами роста производительности труда и заработной платы и подчеркнул: «Это только первый шаг в решении ключевой проблемы нашей экономики — критически низкой производительности труда, в первую очередь в государственном секторе».

Напомним, в проекте официального прогноза развития Белоруссии на 2020 год производительность труда в постсоветской республике оценивалась в 16% от уровня Евросоюза и 44% от уровня ЦВЕ. Отставание от США ещё больше. Среди причин называлась технологическая отсталость.