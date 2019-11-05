Киев, , 14:31 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступает против того, чтобы печатать деньги, потому что это — «скрытый налог для людей».

Об этом глава правительства Украины заявил на брифинге сегодня, 5 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Если вы начинаете печатать деньги — вы фактически забираете деньги из карманов налогоплательщиков», — сказал Гончарук, вместе с тем подчеркнув, что монетарная политика — это сфера Национального банка, а не правительства.

Премьер дал понять, что резких движений в направлении денежной эмиссии не будет, поскольку его правительство и Национальный банк «действуют согласованно».

«Мы пытаемся согласовать монетарную и фискальную политику, для того чтобы гривна была стабильна, а макроэкономическая ситуация улучшалась. Это способствует снижению инфляции», — подчеркнул Гончарук.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, потребительские цены на Украине в сентябре (последняя доступная на сегодня статистика) выросли на 0,7%. В годовом измерении инфляция по итогам сентября снизилась до 7,5% с 8,8% по итогам августа.