Ростов-на-Дону, , 14:27 — REGNUM Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева получит от МЧС РФ более 466 млн рублей. Причиной судебного спора стала несвоевременная и частичная оплата самолётов-амфибий, следует из картотеки Арбитражного суда Ростовской области.

Контракт, предполагающий поставку ведомству шести самолётов, был заключён в мае 2011 года. Срок реализации договора заканчивался в 2015 году. Однако позже был продлён до конца 2018 года. Шестой лайнер поступил лишь во втором квартале 2019 года из-за неполной оплаты поставки и нарушений сроков оплаты.

Задолженность МЧС РФ перед предприятием составила 436,2 млн рублей, неустойка в размере 29,8 млн рублей и расходы по оплате госпошлины в размере 200 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время рассматривается ещё один иск таганрогского предприятия к ведомству. Авиазавод требует от МЧС РФ более 1 млрд рублей по другому договору поставки.

При этом почти 5 млн рублей с таганрогского авиазавода намерен взыскать самарский завод «Экран».

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