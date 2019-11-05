Киев, , 14:19 — REGNUM Украина сейчас находится в сложном финансовом состоянии, заявил сегодня, 5 ноября, на брифинге, посвященном презентации госбюджета-2020, премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Основные сложности, по его словам, следующие — критический износ энергетической системы и инфраструктуры, а также большие долговые выплаты, которые были в этом году и предстоят еще как минимум 2 следующих года, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас энергетическая система изношена, как и железная дорога. Всё это требует больших денег. 2019, 2020 и 2021 годы — это пиковые годы с точки зрения погашения наших внешних обязательств», — заявил Гончарук, подчеркнув, что четкое выполнение обязательств создаст доверие к стране.

Соответственно, проинформировал глава правительства Украины, на обслуживание госдолга в следующем году будет заложено 141,5 млрд грн; на развитие дорожной инфраструктуры —73,7 млрд грн, что на 37% больше, чем в этом году.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня правительство Украины проводит презентацию для «общественности» проекта госбюджета на 2020 год. После презентации документ передадут на рассмотрение Рады, после чего парламент будет голосовать за бюджет во втором чтении.