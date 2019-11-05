Махачкала, , 14:43 — REGNUM Международный аэропорт Махачкалы за десять месяцев 2019 года обслужил почти 1 млн 276 тыс. человек. Пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 22%, сообщили ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе аэропорта.

Количество вылетов с января по октябрь включительно увеличилось на 16%. Данный показатель в этот период достиг 10 тыс. 255 рейсов. На 149% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросло число обработанных грузов и почты. Объем составил 3 тыс. 183 тонны.

Как сообщало ИА REGNUM, единственный в Дагестане аэропорт обслуживает внутренние и международные авиаперевозки. Общая пропускная способность составляет 260 пассажиров в час. В 2018 году аэропорт Махачкалы обслужил 1,29 млн человек.

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