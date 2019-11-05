Москва, , 14:09 — REGNUM Законопроект, направленный на обязательную предустановку российского программного обеспечения (ПО) на гаджетах, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.

Как отмечают авторы инициативы, нововведения направлены на то, чтобы дать возможность потребителям из РФ пользоваться смартфонами, компьютерами, а также телевизорами с функцией «смарт-ТВ» без необходимости устанавливать на них дополнительные мобильные приложения, которые работают на российском ПО. Другими словами, депутаты хотят обязать устанавливать российское ПО при продаже отдельных видов такой техники.

Окончательный перечень гаджетов, на которых надо будет в обязательном порядке предустанавливать российское ПО, определит правительство РФ. Кроме того, правительство также установит список программного обеспечения, которое можно будет устанавливать на продаваемых гаджетах.

Такие нормы обеспечат защиту интересов интернет-компаний, уменьшат количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных IT-компаний, а также дадут возможность российским разработчикам продвигать свои продукты для пользователей из РФ, отмечают авторы инициативы.

Если закон будет принят в третьем чтении, то предустановка российского ПО на продаваемые гаджеты станет обязательной с 1 июля 2020 года.

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