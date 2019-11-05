р-н Кондинский, , 13:57 — REGNUM В Югре «с молчаливого согласия» местных властей коммунальные предприятия реализуют схемы ухода от выплаты долгов энергетикам. АО «Газпром энергосбыт Тюмень» обратилось к Генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой провести прокурорскую проверку законности действий нескольких предприятий, а также администраций Кондинского и нескольких других районов ХМАО, а также обратить внимание на бездействие региональных властей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

Как поясняют в АО «Газпром энергосбыт Тюмень». в Югре сложилась порочная практика: компании годами не оплачивают счета за потреблённую электроэнергию, затем банкротятся, а на их место приходят другие фирмы, которые также копят долги и закрываются. Энергетики считают, что данную практику поддерживают местные администрации. Так как друг друга сменяют фирмы со статусом гарантирующего поставщика электроэнергии, который обязывает АО «Газпром энергосбыт Тюмень» заключать с ними договор энергоснабжения.

Меж тем АО «Газпром энергосбыт Тюмень» не имеет возможности влиять на платёжную дисциплину должников отключением электроэнергии, ведь прекращение поставок коснётся в первую очередь населения, больниц, школ, детских садов.

Энергетики поясняют схему ухода от платежей на примере РМУП «Тепловодоканал» Кондинского района. Данное предприятие до сентября 2014 года обслуживало объекты ЖКХ, полученные от комитета управления муниципальным имуществом администрации Кондинского района на основании договоров аренды. Накопив 1,3 млн рублей долга перед АО «Газпром энергосбыт Тюмень», «Тепловодоканал» прекратил деятельность и вернул объекты муниципалитету. Их вручили ООО «Концессионная Коммунальная Компания», которое с нуля накопило новые долги и в мае 2015 года объявило о реорганизации. На объекты пришло ООО «Междуреченские коммунальные системы» долги которого перед энергетиками к сентябрю 2019 года достигли 9,5 млн рублей. Объекты вручены новому арендатору ООО СК «Лидер».

И эта схема действует по всей Югре, уверяют энергетики. Причём организации, заявляющие о ликвидации, всегда осуществляют свою деятельность на объектах ЖКХ, которые являются собственностью муниципалитета и передаются из рук в руки.

«Это свидетельствует о том, что местные администрации находятся в курсе ситуации, но при этом не принимают никаких мер, чтобы пресечь применение данных схем ухода от оплаты долгов. При этом длящиеся годами манипуляции не вызывают беспокойства у окружных властей, хотя проблема характерна не только для Кондинского района», — резюмируют в АО «Газпром энергосбыт Тюмень».