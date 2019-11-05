Пермь, , 13:54 — REGNUM Управление капстроительства Пермского края выступило заказчиком аукциона на проведение технического обследования строящегося зоопарка в Перми, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минстрое.

Начальная цена лота составляет 8,1 млн рублей. Инициативу о комплексном обследовании всех конструкций зоопарка УКС проявило после того, как Контрольная счетная палата сделала заключение. Ревизоры указали на необходимость проверочных мероприятий после устранения нарушений и демонтажных работ на соответствие конструкций, материалов, оборудования проектной документации.

Торги назначены на 15 ноября. Исполнитель контракта должен выполнить техзадание до конца января 2020 года.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что полиция возбудила уголовное дело по факту хищения средств, выделенных на строительство нового зоопарка в Перми. Предварительно речь идет от 1,8 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: При строительстве пермского зоопарка похищено 1,8 млрд рублей