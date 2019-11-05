Нижний Новгород, , 13:51 — REGNUM Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере») в отношении ООО ТД «Вертикаль», которое работает в Нижнем Новгороде. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

Следствие полагает, что ООО уклонилось от уплаты налогов путем создания фиктивного документооборота с компания, с которыми фактически хозяйственные взаимоотношения отсутствовали. В результате удалось получить незаконный вычет по НДС (налогу на добавленную стоимость) и искусственно завысить затраты для снижения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль

В 2015—2016 годах незаконно полученные налоговые вычеты составили 28,35 млн рублей.

На складах и в офисах компании, а также по месту жительства должностных лиц прошли обыски. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, для взыскания недополученной суммы налогов.

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Отметим, ООО Торговый дом «Вертикаль» работает с 2002 года на рынке индустриального оборудования и спецтехники для терминалов и складов. Компания имеет статус официального дистрибьютора техники Hangcha (Китай), дилера техники YALE (Япония) и Manitou (Франция). Является официальным дилером дорожно-строительной и лесозаготовительной техники John Deere (США) на территории девяти регионов России. Как сообщало ИА REGNUM, ранее по аналогичной статье было возбуждено дело в отношении Павловского молочного завода. Путем реализации схожей схемы предприятие недоплатило налогов на 131,37 млн рублей.

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