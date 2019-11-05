Ташкент, , 13:41 — REGNUM В свободной экономической зоне (СЭЗ) «Навои» планируют построить узбекско-китайский медицинский технологический парк по синтезу лекарственных субстанций, сообщает 5 ноября издание «Подробно.uz».

Отмечается, что в настоящее время в институте биоорганической химии и институте химии растительных веществ Узбекистана запущено производство лекарственных субстанций, однако отсутствует возможность выполнять синтез.

Стоимость проекта оценивается в более чем $10 млн. Строительство совместного предприятия стало возможным благодаря 20-летнему сотрудничеству между техническим институтом Синьцзян и институтами биологической химии и химии растительных веществ Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в Узбекистане разработали проект концепции развития фармацевтической отрасли на 2020−2024 годы. Документ направлен на импортозамещение, так как доля импорта в этой сфере составляет 73%.

Читайте также: В Узбекистане планируют повысить локализацию фармпроизводства