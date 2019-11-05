Москва, , 13:35 — REGNUM Отечественные экспортеры за девять месяцев года получили поддержку по линии Российского экспортного центра (РЭЦ) в объеме $14,8 млрд. Об этом заявил руководитель РЭЦ Андрей Слепнёв на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, сообщает 5 ноября пресс-служба правительства.

Поддержку получили около 15% всех поставок, примерно 8,5 тыс. экспортеров, уточнил он. Речь идет о механизмах страхования, финансирования и промоушена.

Во втором полугодии заметно вырос объем несырьевого экспорта: некоторых видов продовольственной продукции, продукции машиностроения, легкой промышленности. Также отмечен активный выход компаний на зарубежные электронные площадки, добавил Слепнёв.

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