Душанбе, , 13:32 — REGNUM Общий объем оптовой и розничной торговли за 9 месяцев 2019 года в Таджикистане составил 22,5 млрд сомони (свыше 2,3 млрд долл.), что в сравнении с показателями 2018 года выше на 9,6% или 3,6 млрд сомони (371,9 млн долл.).

По данным агентства по статистике при президенте страны, розничный товарооборот за вышеуказанный период времени составил 18,3 млрд сомони (1,8 млн долл.), из которых 41% или 7,5 млрд сомони (774,7 млн долл.) — это сумма, вырученная от реализации товаров на продовольственных, вещевых, а также смешанных рынках. При этом на каждого таджикистанца объём розничного товарооборота за 9 месяцев 2019 года составил 1 тыс. 987 сомони или 205,2 долл.

Отметим, что грузовые и легковые автомобили были реализованы на общую сумму 455,8 млн сомони (47 млн долл.), животные — на сумму более 1,7 млрд. сомони (175 млн долл.), нефтепродуктов и газа — более чем на 3,4 млрд сомони (351,2 млн долл.). При этом в процентном соотношении продовольственные товары в общем объёме товарооборота составили 48,3% или свыше 8,8 млрд сомони, непродовольственные — 51,7% или свыше 9,4 млрд сомони.

Наибольший удельный вес в общем объёме реализации продовольственной группы товаров приходится на мясо и колбасные изделия — 15,4%, сахар и кондитерские изделия — 6,8%, муку и хлеб — 13,4%, а также овощи и растительное масло — 6,1% и 5,1% соответственно.

В разделе непродовольственных товаров преобладают такие категории, как нефтепродукты, ткани, автомобили, а также запчасти к ним, стройматериалы, электротовары и обувь.