Бишкек, , 13:31 — REGNUM На едином депозитном счете, открытом министерством финансов Киргизии для аккумулирования средств от борьбы с коррупционными преступлениями, накопился 1 млрд 668,5 млн сомов (1 млрд 530,3 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба минфина.

Больше всего денег на спецсчет поступило от госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями — около 769,1 млн сомов (705,4 млн рублей) и от генеральной прокуратуры — более 597 млн сомов (547,5 млн рублей).

Госкомитет национальной безопасности перевел на депозит — около 313,3 млн сомов (свыше 287,3 млн рублей), министерство внутренних дел — лишь около 7,1 млн сомов (6,5 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что по распоряжению правительства 3 июля 2018 года в Киргизии был открыт единый депозитный счет, на котором накапливаются деньги, поступающие от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях.