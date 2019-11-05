Нижний Новгород, , 13:26 — REGNUM Прокуратуре удалось через суд добиться сноса аварийных домов в Тоншаевском районе, однако крайний срок исполнения предписанного судом решения — 31 декабря 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном надзорном ведомстве.

В ходе прокурорской проверки установлено, что расселенные аварийные дома находятся на территории четырех сельсоветов.

«Нахождение аварийного пустующего разрушающегося дома на территории района представляет собой реальную угрозу жизни и здоровью неопределенного круга граждан, поскольку его конструкции могут обрушиться в любой момент», — отметили в прокуратуре. Кроме того, в этих зданиях могут совершаться правонарушения, что также несет угрозу.

Суд обязал администрации поселений снести дома.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории региона до 2026 года расселят еще 960 домов, признанных авариными после 1 января 2012 года. По словам губернатора Глеба Никитина, этот план позволит полностью решить проблему аварийного жилья в регионе.