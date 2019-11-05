Москва, , 13:22 — REGNUM Для Чертановского суда Москвы построят новое здание на Варшавском шоссе. Об этом 5 ноября сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Проект пятиэтажного здания на 12 тысяч квадратных метров предусматривает создание четырёх зон: судейской, служебной, общественной и конвойной. Последнюю полностью изолируют от остального здания, а также оснастят отдельными коридорами и лестницами, что позволит доставлять подсудимого напрямую в закрытую кабину в зале судебного заседания.

Снаружи здание будет оформлено в стиле рационализма. Фасады украсят витражами и пилонами в белых и серых тонах.

Как отметил Сергей Кузнецов, проект реализуется в рамках программы по улучшению материальной базы столичных судов.