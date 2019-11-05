Москва, , 13:17 — REGNUM Официальный представитель немецкой автокомпании BMW в России ООО «БМВ Русланд Трейдинг» проводит отзывную кампанию 36 автомобилей BMW X3 и X4 (серия G01/G02). Об этом 5 октября сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Уточняется, что отзыву подлежат модели, проданные на авторынке России с октября 2019 года по настоящее время.

«Причина отзыва транспортных средств заключается в том, что правая, левая или обе поворотные опоры (в зависимости от VIN-кода автомобиля) были неправильно закреплены. Это может вести к потере направляющей системы подвески колеса», — говорится в сообщении Росстандарта.

Также сообщается, что на всех машинах замена дефектных поворотных опор будет осуществляться бесплатно.

Напомним, 31 октября текущего года пресс-служба Росстандарта сообщила, что официальный представитель компании BMW в России отзывает 4 144 автомобиля BMW 3 серии (Е46) и 5 серии (Е39) из-за возможной неисправности воздушных подушек безопасности фирмы TAKATA.

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