Липецк, , 13:11 — REGNUM В Липецкой области завершился сбор масличных культур — подсолнечника, сои, рапса и льна. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, было собрано более 770 тысяч тонн — это почти на 200 тысяч тонн больше, чем годом ранее.

Валовой сбор сои составил 147 тысяч тонн. Этот результат является рекордным для региона. Лидер по сбору сои — Данковский район, там получили 30 тысяч тонн. Самая высокая урожайность в Елецком районе — 24,4 центнера с гектара.

Подсолнечника собрали почти 510 тысяч тонн (ещё один рекордный показатель), средняя урожайность составила 28 центнеров с гектара. Также в 2019 году получили самый большой за всю историю региона урожай рапса — 105 тысяч тонн.

«У Липецкой области огромный аграрный потенциал. Земледельцы региона это подтверждают и превосходят свои высокие достижения. В то же время нам есть куда расти. Нужно расширять границы и выходить в мировые лидеры, осваивать новые технологии и активнее внедрять научное земледелие», — считает глава региона Игорь Артамонов.

В Липецкой области переработкой подсолнечника, рапса, сои и льна занимаются шесть заводов. В Елецком и Тербунском районах создаются новые мощности по переработке рапса и сои.