Липецк, 5 ноября 2019, 13:11 — REGNUM В Липецкой области завершился сбор масличных культур — подсолнечника, сои, рапса и льна. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, было собрано более 770 тысяч тонн — это почти на 200 тысяч тонн больше, чем годом ранее.
Валовой сбор сои составил 147 тысяч тонн. Этот результат является рекордным для региона. Лидер по сбору сои — Данковский район, там получили 30 тысяч тонн. Самая высокая урожайность в Елецком районе — 24,4 центнера с гектара.
Подсолнечника собрали почти 510 тысяч тонн (ещё один рекордный показатель), средняя урожайность составила 28 центнеров с гектара. Также в 2019 году получили самый большой за всю историю региона урожай рапса — 105 тысяч тонн.
В Липецкой области переработкой подсолнечника, рапса, сои и льна занимаются шесть заводов. В Елецком и Тербунском районах создаются новые мощности по переработке рапса и сои.