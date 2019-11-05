Липецк, , 13:09 — REGNUM В Особой экономической зоне «Липецк» появился новый резидент — ООО «Сойпром». Как сообщила глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, 1 ноября с руководителем ОЭЗ Дмитрием Дударевым и гендиректором ООО «Сойпром» Дмитрием Сергеевым было подписано соглашение о сотрудничестве.

Компания занимается глубокой переработкой сои, производством соевого масла и соевого изолированного белка. Этот продукт сегодня востребован в пищевой промышленности, а в России предприятий по его производству немного.

К реализации проекта новый резидент планирует приступить в январе 2020 года. На предприятии будет создано около 170 рабочих мест с заботой платой, превышающей средний уровень в регионе. Инвестор намерен вложить в предприятие более шести миллиардов рублей. По словам гендиректора компании, место для завода в Липецке выбрали из-за развитой инфраструктуры особой экономической зоны.

«Созданная в Липецкой области уникальная четырехуровневая система привлечения инвестиций признана одной из наиболее эффективных в стране. Нам есть что предложить инвестору — особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк», ОЭЗ регионального уровня, индустриальные парки, промышленно-производственные кластеры», — сказал Игорь Артамонов.