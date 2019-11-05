Ульяновск, , 13:04 — REGNUM В Ульяновской области для жителей 13 муниципалитетов стартовала акция «Чистая амнистия». Жителям, которые до сих пор не получили лицевые счета для начисления платы за сбор и вывоз ТКО (твёрдых коммунальных отходов), предлагают «выйти из тени». Им обещают «простить» всю сумму долга и начать начислять плату с ноября 2019 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе минприроды Ульяновской области.

Жители 13 муниципалитетов из 21 смогут получить финансовую амнистию за ТКО. Эту акцию запустили два региональных оператора с целью «выявлению жителей, по которым не ведутся начисления за услуги по обращению с отходами». Речь идёт о получении лицевых счетов, на которые начисляется плата за ТКО.

«В Ульяновской области большинство лицевых счетов заводилось на основании баз данных РИЦ и Форвард-инфо. Однако в этих базах оказались неточности и пробелы, причем не включенными в базы оказывались целые населенные пункты. Региональные операторы выставляли в такие населенные пункты контейнеры, мусоровозы ходили и ходят регулярно, но начислений и оплаты за оказанную услугу практически не получали», — говорят в минприроды Ульяновской области.

Какие именно населённые пункты обслуживаются бесплатно и сколько их, не сообщается.

Региональные операторы просят «жителей, до сих пор не получающих лицевые счета и начисления, «выйти из тени» и заявить о себе». Акция «Чистая амнистия» продлится до 30 ноября 2019 года. При получении лицевого счёта начисления обещают проводить с ноября, а не с 1 января 2019 года.

После завершения акции грозят начислять платежи и пени с начала оказания услуг региональным оператором, то есть с начала 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в первой зоне деятельности регионального оператора плата за вывоз ТКО составляет 99,8 рублей, во второй зоне— 83,91 рублей, третьей — 97,35 рублей, четвёртой — 85,1 рублей. Во втором полугодии стоимость тарифа осталась на уровне первого полугодия. В соседней Чувашии, к примеру, цена составляет 60,71 рубль для жителей сельской местности, для горожан — 75,7 рублей.