Москва, , 13:02 — REGNUM 5 ноября в Москве состоялось открытие международного конкурса «Мой первый бизнес» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В рамках мероприятия организаторы рассказали о нововведениях и изменениях в третьем сезоне конкурса.

4 октября на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», проходившего под представительством президента РФ Владимира Путина, было одобрено проведение третьего сезона международного конкурса «Мой первый бизнес». Как сообщили в пресс-службе АНО «Россия — страна возможностей», одно из главных изменений в третьем сезоне — обновление конкурсных направлений (треков), наставниками в которых выступают известные блогеры. Теперь школьники смогут представить свои идеи или бизнес-проекты в пяти направлениях: «Образовательное» (наставник Миа Бойка), «Социальное» (наставник Маша Маева), «Инновационное» (наставник Карина Кросс), «Цифровое» (наставник Алексей Столяров) и «Медиа» (наставник Дима Масленников).

«В этом году мы уделяем особое внимание образовательной составляющей конкурса «Мой первый бизнес». Появилось образовательное направление, а также добавился дополнительный блок по развитию навыков предпринимательства. Возросло и число самих заданий в онлайн-этапе. Вместо 4 их стало 12, так как появился дополнительный блок «Навыки предпринимательства», а в нем — еще 8 заданий. Вместе с тем, основной блок заданий тоже изменился — возросла его сложность. Теперь чтобы успешно с ним справиться и получить заслуженный приз, ребятам необходимо подойти к решению задач более креативно, предложить наиболее интересное решение. Отдельно отмечу, что в этом году участники смогут представить свои проектные инициативы в инновационном и цифровом направлениях, а также в социальном предпринимательстве», — прокомментировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Изменения произошли и в офлайн-этапе конкурса. Увеличилось количество очных мероприятий, в число которых входят бизнес-интенсивы в 42 городах и четырехмесячный бизнес-курс START UP в 19 городах России.

«За два года реализации конкурса мы убедились в том, что для наиболее эффективной работы над проектами ребятам нужны наставники, с которыми они будут встречаться, как минимум, раз в неделю. В прошлом году факультет бизнеса «Капитаны» запустил образовательный курс в московских школах, где студенты выступили наставниками для молодых ребят. После окончания курса мы получили положительную обратную связь, поэтому в этом году было принято решение включить четырехмесячный бизнес-курс START UP в число очных мероприятий конкурса. В рамках курса у ребят будет возможность найти команду единомышленников и совместно с наставниками продолжить работать над имеющимися проектами или реализовать новые», — отметил президент ОАО Faberlic, основатель благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» Алексей Нечаев.

«Существует ошибочное, на мой взгляд, мнение, что бизнес — это не про школьников. Конкурс, который стартует сегодня уже третий раз, говорит о том, что это совершенно не так. Школьники могут создавать свой бизнес в самых разных отраслях, областях и вполне успешно это делают. И есть еще более ошибочное мнение, что инновационный бизнес — вот это точно не про школьников. Это совершенно не так. Фонд реализует уже много программ, мы очень активно работаем со школьниками — это десятки тысяч школьников со всей страны, и эти ребята делают прекрасные проекты в области самых современных технологий, например, в сельском хозяйстве. Мы сейчас запускаем программу «Эко-патруль», где тысячи школьников будут мониторить ситуацию с экологической обстановкой в разных регионах России. Это и программа «Дежурный по планете», где школьники участвуют в освоении космического пространства», — добавил генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.

Лучшие участники конкурса получат возможность: пройти четырехмесячный бизнес-курс START UP; заработать дополнительные баллы для поступления в вузы (по итогу бизнес-курса START UP); продолжить взаимодействие с наставниками после завершения конкурса для реализации собственных проектов; выиграть грант от партнера конкурса — «Фонда содействия инновациям»; принять участие в межрегиональном бизнес-интенсиве для школьников; презентовать проект на масштабном фестивале CapFest; выиграть ценные призы (iPhone, MacBook, XboxOneX и др.).