Москва, , 13:12 — REGNUM Материнский капитал не принимает в качестве полного или частичного первоначального взноса по льготной ипотеке ряд крупнейших российских банков. Об этом пишут 5 ноября «Известия».

Так, жилищный кредит под 5−6% годовых не дадут семьям с детьми в ВТБ, Россельхозбанке, Газпромбанке, Райффайзенбанке, МКБ и Совкомбанке, следует из сообщений на специализированных форумах. В колл-центрах банков изданию подтвердили, что не примут материнский капитал в счет первоначального взноса из-за нежелания застройщиков ждать перевода средств.

Сбербанк принимает маткапитал, но при согласии застройщика ждать, а такого зачастую не происходит. Не очень крупные банки, напротив, материнский капитал принимают.

В Банке России изданию пояснили, что в отказе крупных банков принимать маткапитал для выдачи льготной ипотеки нет нарушения закона.

Читайте также: В Госдуме намерены упростить использование маткапитала на льготную ипотеку