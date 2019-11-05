Бишкек, , 12:43 — REGNUM Валовые международные резервы Киргизии по итогам октября 2019 года выросли на $9,13 млн, сообщили в пресс-службе Национального банка республики.

По состоянию на 1 ноября 2019 года объем международных резервов составил $2,3 млрд. С начала года этот показатель вырос на $139 млн, а с октября 2018 года — на $186 млн.

Отметим, с начала 2019 года Национальный банк Киргизии осуществил четыре интервенции, продав $86,9 млн. В 2018 году в республике проведено 11 интервенций с покупкой $20,5 млн и продажей $154 млн.

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