Москва, , 12:43 — REGNUM Вместо построения эффективного взаимодействия между РФ и Китаем, наша страна превращает Дальний Восток в китайскую колонию. Об этом в ходе пленарного заседания заявил член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрей Андрейченко (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.

Так, например, РФ не расширила железные дороги и не может обеспечить поставку китайских товаров в Европу — в результате, подобные пути появляются в других странах, например, в Казахстане.

«Вместо совместных проектов с развивающимся Китаем, мы, дальневосточники, сейчас выступаем вроде некоей колонией, потому что Китай получает от нас дешевую электроэнергию. — причем она часто дешевле, чем в РФ. Потом Китай начинает получать газ, хотя наши регионы не газифицированны», — заявил Андрейченко.

Кроме того, по его словам, необходимо вновь поднять вопрос вывоза кругляка в Китай из РФ, чтобы перестать терять свой лес.

«Китай, в котором лес не вырубается, уже по экспорту картона выходит на первые места, обгоняет нас. Понятно, что происходит из нашего леса. Такое взаимодействие колониальное, когда мы выступаем в качестве сырьевого придатка, явно не подходит. Явно не так должен развиваться Дальний Восток и наше взаимодействие (с Китаем)», — отметил Андрейченко.