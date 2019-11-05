Абакан, , 12:34 — REGNUM Дополнительные доходы бюджета от роста НДС с 18% до 20% — это в большей степени деньги из карманов людей, так как при продаже товаров за рубеж НДС возмещается экспортеру, а платится он с проданных внутри страны товаров. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил экономист Евгений Мамаев (Хакасия), комментируя информацию из прогноза Минфина РФ для проекта федерального бюджета на 2020−2022 гг. о том, что рост ставки НДС в уходящем году позволит получить бюджету РФ рекордные дополнительные доходы в размере более двух триллионов рублей.

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«Конечно, часть товаров и услуг потребляет бизнес, но дополнительные издержки увеличивают себестоимость продукции, и за это в конечном счете платит потребитель. Рост НДС напрямую сказывается на стоимости товаров для розничного покупателя. Но, и как любой налог, НДС может играть и социальную функцию — кто больше потребляет, тот больше платит в бюджет. В свою очередь, деньги из бюджета распределяются в немалой степени и на социальные нужды — строительство и реконструкция дорог, лечебных и образовательных учреждений, выплата зарплат бюджетникам, прямая социальная поддержка населения и так далее», — подчеркнул экономист.

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«Безусловно, повышение НДС ведёт к росту инфляции, а значит, снижению реальных доходов населения. Люди с высоким уровнем дохода могут и не почувствовать изменений, но для малообеспеченных граждан рост цен должен быть компенсирован увеличением их доходов, в первую очередь заработной платы. Среди таких мер можно отметить планируемое увеличение МРОТ с 1 января 2020 года, индексацию зарплат бюджетникам», — отметил Евгений Мамаев.

По его словам, стоит также отметить, что администрирование НДС сейчас отлажено гораздо эффективнее администрирования налога с прибыли, где есть множество законных схем «оптимизации» налоговых платежей.

«Если в предыдущие годы существовало множество схем по обходу обязанности уплаты НДС, то после внедрения налоговой службой ряда автоматизированных систем эти дыры были эффективно закрыты. В случае с НДС налоговой не нужно отслеживать весь процесс получения прибыли, заваливать бизнес проверками. По сути, НДС платится просто с оборота. Поэтому изъятие части прибыли у бизнеса через НДС в условиях российской реальности и использования различных схем оптимизации является оправданным решением. Но нужно не перешагнуть ту тонкую грань, когда налоговая нагрузка станет настолько существенной, что бизнес начнет уходить в другие юрисдикции. Перераспределение налоговой нагрузки в пользу увеличения НДС имеет существенный минус для регионов — вся сумма НДС поступает в федеральный бюджет, тогда как налог на прибыль делится между федеральным центром и регионами — из общей ставки налога на прибыль в 20% в федеральный бюджет поступает 3%, а в региональные — 17%», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в 2020 году бюджет России получит от повышения НДС 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.