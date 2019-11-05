Москва, , 12:32 — REGNUM По итогам октября 2019 года в РФ было продано 3528 авто японской компании Mitsubishi, что на 16,8% меньше прошлогоднего результата. Об этом сообщает пресс-служба компании Mitsubishi «ММС Рус».

Самым продаваемым авто бренда Mitsubishi на авторынке России в октябре стал, как и в прошлом месяце, кроссовер Outlander. Его реализация составила 2381 единицу — рост продаж на 4,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Вторую строчку в рейтинге самых популярных авто марки занял рамный внедорожник Pajero Sport. За месяц его приобрели 508 российских автолюбителей. Здесь наблюдается существенный спад продаж на 53,9% по сравнению с прошлым годом. Тройку лидеров замыкает компактный кроссовер Mitsubishi ASX. За отчётный период его предпочли приобрести 325 покупателей, что на четверть больше, чем в октябре 2018 года.

Всего за первые десять месяцев текущего года в России было реализовано 32 368 автомобилей японской компании. Это на 8,7% меньше результата 2018 года.

Напомним, 21 октября 2019 года пресс-служба компании Mitsubishi «ММС Рус» сообщила о прекращении поставок в Россию автомобилей Pajero. В компании отметили, что последняя партия данных моделей для нашей страны будет состоять из 500 машин. На российском авторынке они появятся с 1 ноября текущего года года.

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