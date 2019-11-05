Анастасия Степанова, 5 ноября 2019, 12:22 — REGNUM Нижегородские следователи 1 ноября 2019 года сообщили о возбуждении уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Следователи считают, что «руководители АО «Павловский молочный завод» создали схему уклонения от налогообложения». ИА REGNUM проанализировало отношения предприятия с надзорными органами.
Об уголовном деле
«Налоговое дело» ведёт третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Нижегородской области. Речь идёт о 131,37 млн рублей, что, по мнению следствия, не были внесены в бюджет государства с 2015 по 2016 год. Схема ухода от налогов, по данным СУ СУ по региону, была следующей: был задействован фиктивный документооборот с компаниями, с которыми хозяйственные отношения фактически не велись. Далее применялся вычет по налогу на добавленную стоимость и искусственно завышались затраты, что приводило к снижению налоговой базы уже по налогу на прибыль. В начале ноября на складах и в офисах компании, а также в квартирах должностных лиц прошли обыски, были изъяты документы. Расследование продолжается, возможно, в скором времени в нём появятся первые фамилии.
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О молочном заводе Павлово
Город Павлово, что неофициально ещё зовут Павлово-на-Оке, небольшой. В нём проживают около 58 тыс. жителей. В едином госреестре юрлиц в Нижегородской области зарегистрировано единственное АО «Павловский молочный завод» (ИНН: 5 252 000 632).
По данным ЕГРЮЛ, предприятие учреждено в октябре 1992 года, уставный капитал — 1,587 млн рублей, гендиректор с мая 2011 года — Юлия Сергеенкова. На начало 2019 года в компании работали почти 130 человек. Основной вид деятельности — производство молочной продукции. АО выступало соучредителем ЗАО «Объединение молоко», но то в марте 2019 года было ликвидировано. Завод поставляет свою продукцию не только по Нижегородской области, но и во Владимир, Иваново, Псков, Мурманск, Москву и Санкт-Петербург.
На сайте компании, чей юридический адрес совпадает с АО, уточняется, что предприятие работает в Павлово с 1962 года и с 90-х годов, когда пришёл кризис, сказавшийся на компании, выпуск продукции был приостановлен и возобновился лишь в 2001 году, когда и начали отсчёт «новой истории предприятия». На 30 сентября 2019 года 100% предприятия принадлежит его директору — Юлии Сергеенковой. По информации из годового отчёта АО, за 2018 год выпуск продукции увеличился на 7,65%, а «рост чистой прибыли — 6291 тыс. рублей».
Отношения с налоговой службой
В марте 2017 года налоговый орган привлёк молочный завод «к ответственности за совершение налогового правонарушения».
"Указанным решением обществу также доначислен НДС в сумме 15 575 381 руб. в связи с отказом в вычетах по счетам-фактурам общества с ограниченной ответственностью «ГК Галактика» (далее — ООО «ГК Галактика», контрагент) за 2 и 4 кварталы 2014 года и соответствующие суммы пеней», — отмечалось в материалах суда.
Тогда же налоговая служба указала «на формальный документооборот налогоплательщика с указанным контрагентом по поставке металлопродукции в целях завышения налоговых вычетов». Инспекторы отмечали, что «в ходе проверки установлено отсутствие у ООО «ГК Галактика» необходимых материальных и трудовых ресурсов для осуществления финансово-хозяйственной деятельности; документы ООО «ГК Галактика», представленные обществом в обоснование вычетов НДС подписаны неуполномоченным лицом; АО «Павловский молочный завод» не представил документы, подтверждающие проявление им должной осмотрительности при выборе в качестве контрагента ООО «ГК Галактика»».
Учредителем и директором ООО, фигурировавшем в споре, числился Д. Большаков. При допросе он уточнил, что «ООО «ГК Галактика» зарегистрировано им по предложению третьих лиц за вознаграждение, адрес местонахождения организации и вид осуществляемой деятельности ему неизвестны». Почерковедческая экспертиза показала, что в документах, фигурировавших в деле, подписи от имени Большакова «выполнены не им самим, а другим лицом».
"О формальном характере документооборота налогоплательщика с указанным контрагентом свидетельствуют также и иные обстоятельства, установленные налоговым органом в ходе выездной налоговой проверки. Так, в договоре поставки товара
В том же судебном споре отмечалось, из постановления СУ ГУ МВД России по Нижегородской области от 9 ноября 2016 года следует: «Группа лиц по предварительному сговору в период 2012—2016 гг. осуществляла деятельность по обналичиванию и транзиту денежных средств подконтрольных им лиц за вознаграждение». К таким подконтрольным лицам, согласно указанного постановления, относится и ООО «ГК Галактика».
О проверках
Молочный завод Павлово не раз был объектом внеплановых проверок различных налоговых органов. В реестре проверок Генпрокуратуры компания фигурирует 12 раз за период с 2016 по 2019 годы. При этом половина проверок внеплановые. И отнюдь не все из них обошлись без нарушений.
К примеру, в октябре-ноябре 2016 года Управление Россельхознадзора выявило, что общество «приняло на переработку от ОАО Тепелево молово коровье в количестве 23 430 кг и от СПК колхоза им. Кирова молоко коровье в количестве 8540 кг не прошедших ВСЭ» (ВСЭ — ветеринарно-санитарная экспертиза).
В марте-апрель 2018 года завод проверило министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Было выявлено, что «не в полной мере осуществляется учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам видов отходов», отсутствуют паспорта на некоторые отходы 1−4 классов, «сведения о представлении декларации о воздействии на окружающую среду АО «Павловский молочный завод», осуществляющего хозяйственную и (или) иную деятельность на объекте II категории отсутствуют».
В октябре-ноябре 2018 года Управление Роспотребнадзора по региону обнаружило:
Тогда же было выявлено, что на заводе «программа производственного контроля по контролю за качеством атмосферного воздуха не разработана надлежащим образом», а «программа производственного контроля за качеством очистки сточных вод на предприятии отсутствует». А также — «при осуществлении деятельности юридическим лицом АО «Павловский молочный завод» не предусмотрен лабораторный контроль за работой очистных сооружений, составом сбрасываемых сточных вод» и отсутствуют данные «по профилактическим прививкам работников предприятия».
В мае 2017 года нарушения были выявлены и по линии ГУ МЧС по области — «не обеспечение безопасности людей». Многие помещения оказались не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а на складе отсутствовал «внутренний противопожарный водопровод с установкой пожарных кранов». Помимо этого, «отсутствуют оконные проёмы в здании склада» и там же «не предусмотрено также дымоудаление». После проверки были выданы предписания, но далеко не все нарушения к февралю 2019 года были устранены.
Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в марте 2019 года не обошёл своим вниманием предприятие, отметив, что «при эксплуатации надземного газопровода эксплуатирующей организацией не обеспечен мониторинг и устранение повреждений электроизолирующих фланцевых соединений», «при эксплуатации подземного газопровода эксплуатирующей организацией не обеспечен мониторинг и устранение утечек природного газа», «не проводится техническое обслуживание, периодические осмотры и контрольные проверки и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций зданий с газопотребляющим оборудованием», «не проведена оценка соответствия сети газопотребления после реконструкции», «при эксплуатации технологического устройства (ГРУ котельной) эксплуатирующая организация не обеспечивает контроль за перепадом давления на фильтре» и так далее.
А вот сейчас на предприятие пришли и следователи.