Вашингтон, , 12:10 — REGNUM Независимый американский аналитический ресурс Project On Government Oversight раскрыл попытки Пентагона скрыть от общественности реальные затраты на закупку истребителей пятого поколения F-35. Об этом пишет Defense-aerospace.com.

Оказывается, что ранее объявленная министерством обороны США закупочная цена на один истребитель F-35 в 80 миллионов долларов и менее в ближайшем будущем является недостижимой.

Проведя анализ общедоступных бюджетных документов Пентагона, Project On Government Oversight пришёл к выводу, что реальная стоимость F-35 в 2020 финансовом году должна быть выше 100 миллионов долларов за единицу. Учитывая работу по проекту F-35, которую ещё необходимо сделать, и тот факт, что Пентагон передал многие ключевые обязанности по программе производителю компании «Локхид Мартин», цена более 100 миллионов долларов или ещё выше сохранится и в обозримом будущем.

Американской общественности же была представлена цифра в 89,2 миллиона долларов за самолёт на 2020 финансовый год, а на деле получается 101 миллион долларов за боевую машину.

При этом речь идёт о самой дешёвой версии самолёта — F-35A, версии с обычным взлётом и посадкой. Что касается реальных затрат на один F-35C, то они составляют более 123 миллионов долларов за единицу, а F-35B стоит уже более 166 миллионов долларов.