Киев, , 12:12 — REGNUM Добыча природного газа в Украине за январь-октябрь 2019 года составила 17,2 млрд кубометров топлива.

Соответствующие данные сегодня, 5 ноября, опубликовала госкомпания «Укртрансгаз» — оператор газотранспортной системы Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, в этом году добыча природного газа на Украине сократилась на 0,4% по сравнению с январем-октябрем 2018 года. В частности, добыча газа крупнейшей украинской газодобывающей компанией «Укргазвыдобування» сократилась на 2,3% и составила лишь 12,46 млрд кубометров.

ИА REGNUM напоминает, что после госпереворота-2014 на Украине власти страны многократно подняли цены на газ, обещая, что дополнительные средства будут вложены в собственную добычу и Украина таким образом получит энергетическую независимость.

В 2016 г. властями страны была официально утверждена программа"20/20» — проект увеличения добычи природного газа к 2020 г. до 20 млрд кубометров топлива. В феврале нынешнего года на тот момент премьер-министр Владимир Гройсман официально признал провал план по добыче газа, который утвердили до 2020 года, но подчеркнул, что на Украине есть достаточно резервов, чтобы полностью обеспечить себя газом, снижая его импорт.

Нынешний министр энергетики Алексей Оржель после назначения на пост констатировал, что Украина не использует свой потенциал по добыче газа, и эта ситуация является «неприемлемой» в условиях того, что страна является зависимой от импорта газа. Чиновник пообещал разработать некие законодательные инициативы по увеличению добычи газа и делать все возможное, чтобы привлечь иностранных инвесторов в отрасль газодобычи.