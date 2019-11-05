Симферополь, , 12:13 — REGNUM Крымские любители здорового образа жизни будут очень рады введению налогового вычета за занятия фитнесом, потому что далеко не все жители полуострова могут себе позволить регулярно заниматься. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 5 ноября высказал бывший управляющий сети спортклубов в Симферополе Анатолий Сидоров.

«Стоимость абонемента в спортклуб зависит от многих факторов. В заведениях премиум класса месячная оплата может достигать десяти тысяч рублей и выше. Однако средняя цена занятий в большинстве залах колеблется от полутора до пяти тысяч рублей в месяц», — отметил Анатолий Сидоров.

Он также подчеркнул, что любители спорта часто дополнительно тратят немалые деньги на различные биодобавки, экипировку и спортивные гаджеты. Зачастую, по его словам, эти расходы превышают месячную стоимость тренировок.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года граждане России, регулярно занимающиеся спортом, могут получить налоговый вычет за занятия фитнесом.

Об этом: Налоговый вычет на фитнес могут ввести летом 2020 года