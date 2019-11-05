Омск, , 12:09 — REGNUM Идея введения налогового вычета на фитнес-услуги — хорошая, однако значительного интереса к занятиям спортом ждать не стоит, считает омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков.

По его словам, если гражданин игнорирует занятия спортом в силу разных причин, то налоговые вычеты будут малоэффективны.

«Тут необходима пропаганда спорта, здорового образа жизни на уровне государства. Кто этим будет заниматься, пока непонятно», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года в России может быть принят разработанный Минфином законопроект, вводящий налоговый вычет на фитнес-услуги. Предполагается, что документ внесут в Госдуму в декабре, а его первое чтение может состояться до конца года. Наибольшая сумма, которую можно будет получить за счет возврата НДФЛ, составит 15,6 тыс. рублей.

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