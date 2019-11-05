Москва, , 12:08 — REGNUM С 5 ноября 2019 года Банк России выпускает в обращение памятную монету «Ростехнадзор», сообщается на сайте регулятора.

Читайте также: В 2021 году ЦБ РФ выпустит 36 новых серий памятных монет

Серебряная монета номиналом 1 рубль выпущена в связи с 300-летием подписания Петром I указа об учреждении Берг-коллегии. Тираж — 3 тыс. штук.

На монете «Ростехнадзор» изображена эмблема Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября 2019 года в России появились памятные монеты из серии «Российская (советская) мультипликация». В обращение выпущены монеты «Дед Мороз и лето».

Подробнее: Памятные монеты «Дед Мороз и лето» выпущены в обращение в России