Тбилиси, , 11:55 — REGNUM Международный валютный фонд снизил прогноз экономического роста Грузии на 2020 год. Об этом 4 ноября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Грузия Шилов

Ранее международная организация предполагала, что рост ВВП Грузии составит 4,8%, тогда как по новым прогнозам рост составит 4,3%. Прогноз экономического роста к 2019 году составляет 4,6%.

Вместе с тем, по словам главы миссии МВФ Мерседес Веры-Мартин, прогноз инфляции на этот год увеличился до 7,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень годовой инфляции в Грузии в октябре составил 6,9%.

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