Москва, , 11:54 — REGNUM В России появились памятные монеты из серии «Российская (советская) мультипликация». В обращение монеты «Дед Мороз и лето» ЦБ РФ выпускает 5 ноября, сообщается на сайте регулятора.

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Уточняется, что монеты выполнены в трёх вариантах: серебряная монета номиналом 3 рубля, монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном исполнении и с цветным изображением.

Тирах серебряной монеты «Дед Мороз и лето» номиналом составил 3 тыс. штук, монет из недрагоценных металлов — 450 тыс. и 50 тыс. штук соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября 2019 года Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету «Саммит «Россия — Африка».

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