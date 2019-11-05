Москва, 5 ноября 2019, 11:54 — REGNUM В России появились памятные монеты из серии «Российская (советская) мультипликация». В обращение монеты «Дед Мороз и лето» ЦБ РФ выпускает 5 ноября, сообщается на сайте регулятора.
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Уточняется, что монеты выполнены в трёх вариантах: серебряная монета номиналом 3 рубля, монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном исполнении и с цветным изображением.
Тирах серебряной монеты «Дед Мороз и лето» номиналом составил 3 тыс. штук, монет из недрагоценных металлов — 450 тыс. и 50 тыс. штук соответственно.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября 2019 года Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету «Саммит «Россия — Африка».
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