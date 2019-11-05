Москва, , 11:50 — REGNUM Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером среди остальных регионов РФ, где жители на свой среднемесячный заработок могут приобрести больше всего дизельного топлива. Об этом говорится в исследовании «РИА Новости».

Кроме того, эксперты агентства выяснили, что средняя потребительская цена дизтоплива в стране по итогам октября 2019 года составляет 46,24 46,24 рубля — это на 0,9% меньше, чем в конце 2018 года.

Жители ЯНАО могут купить на свою среднемесячную зарплату 1739 литров дизельного топлива. Следом идут Москва и Чукотский автономный округ. Там этот показатель равен 1500 литров.

Меньше всего дизтоплива на среднемесячную зарплату могут приобрести в Дагестане (504 литра) и в Карачаево-Черкесии (508 литров).

Стоит отметить, что в Ингушетии и Чечне продается самое доступное дизтопливо — по 40 рублей за литр. А вот в Якутии и Чукотском автономном округе самое дорогое по стране дизтопливо — по 55 рублей за литр.

Напомним, согласно исследованию «Яндекс.Денеги», средний размер чека за бензин у автовладельцев в России составляет 819 рублей.

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