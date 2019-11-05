Рига, , 11:40 — REGNUM Врач в Латвии, работая в частном и государственном секторе, заработал около 39 000 евро за месяц. Об этом сообщает портал Dienas Business.

По данным журналистов, работая в одном из клинических университетских центров Риги на полную ставку, что заняло у него 160 часов в месяц, врач получил чуть более 6000 евро. Остальные 33 000 евро ему удалось заработать в секторе коммерческой медицины.

Отмечается, что самая высокая заработная плата врача в университетской больнице 11 000 евро, несколько докторов получают чуть меньше. Примерно 9000 евро. А зарплаты довольно большого количества врачей в стране колеблются в пределах от 3000 до 4000 евро.

Система зарплат врачей в университетских клиниках представляется неупорядоченной. Где-то, чтобы заработать 3000 евро приходиться трудиться больше 200 часов в месяц, а есть клиники, где возможно получить 11 000 евро за 150 часов. В среднем, заработная плата врача, работающего в государственном и частном секторах, одновременно колеблется от неполной тысячи до 3500 евро.

Схожая картина в региональных больницах. Где-то, чтобы заработать 6000 евро, приходиться провести на работе 240 часов в месяц, это 1,5 ставки, а в некоторых больницах за полставки врач получает примерно 3000 евро.

В системе скорой помощи Латвии есть врач, который заработал 8000 евро в месяц за полный рабочий день. И там же, но в другой клинике за 1,5 ставки и почти двойную нагрузку его коллеге заплатили около 5000 евро.