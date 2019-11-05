Нур-Султан, , 11:31 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Казахстана разработало карту переработки масличных культур. Об этом 5 ноября заявил министр сельского хозяйства республики Сапархан Омаров, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, показатель переработки масличных культур в республике планируется довести до 100%. Министр выразил надежду, что эта цель будет достигнута в течение ближайших 2−3 лет, несмотря на то, что в настоящее время уровень переработки составляет всего 40%.

Омаров добавил, что площадь посева масличных культур с 2004 по 2019 год выросла более чем в семь раз. Министерство и дальше планирует увеличивать площадь посева этого вида культур.

Отметим, по итогам 2004 года площадь сева масличных культур в Казахстане составила 400 тыс. га, в 2011 году — 1,9 млн га, в 2019 году — 2,9 млн га. Общая площадь сева всех видов культур в республике составила 19 млн га.

Читайте также: Площадь сева в Казахстане по итогам весенней кампании составила 19 млн га